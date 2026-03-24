Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսական հարվածներից չորս մարդ է զոհվել. Զելենսկի

Պոլտավայում ռուսական հարվածի հետևանքները, 24-ը մարտի

Ուկրաինայի տարածքում ռուսական հարվածների հետևանքով առնվազն չորս մարդ է զոհվել։ Տասնյակ անձինք, այդ թվում՝ երեխաներ վիրավորվել են, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահը։

«ԱԹՍ-ներով ընդհանուր 390 հարված է հասցվել։ Բալիստիկ, թևավոր և այլ հրթիռներով՝ 34 հարված», - տելեգրամյան էջում գրել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով՝ երկրի 11 շրջան է տուժել, բազմաթիվ մարդիկ վիրավորվել են։

Զապորոժիեում, Պոլտավայում և Դնեպրում բարձրահարկ շենքեր են վնասվել, նաև հրդեհներ են բռնկվել։

Արևելյան Խարկովի շրջանում գնացքին անօդաչուի հարվածից զոհվել է 61-ամյա ուղևորներից մեկը։ Դնեպրում էլ 14 հարկանի շենքի թիրախավորման պատճառով առնվազն 12 անձ է տուժել։

Զելենսկին շեշտել է ավելի արդյունավետ հակաօդային պաշտպանության անհրաժեշտության մասին։ Նա զգուշացրել է՝ Իրանում պատերազմի ֆոնին Ուկրաինային տրամադրվող միջազգային աջակցությունը չպետք է նվազի։

Եվրոպան հակաօդային պաշտպանության նպատակով բավարար քանակությամբ հրթիռներ պետք է արտադրի, ընդգծել է Զելենսկին՝ կոչ անելով իրագործել արդեն իսկ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։

Չորս տարի է՝ Ուկրաինան դիմադրում է Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժմանը։




XS
SM
MD
LG