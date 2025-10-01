Ռուսական հարվածի հետևանքով Խարկովում կան վիրավորներ, հրդեհներ են բռնկվել

Ուկրաինայի հյուսիսարևելյան Խարկով քաղաքում ռուսական հարվածի հետևանքով վիրավորել է վեց մարդ, չորեքշաբթի հայտնել են տարածաշրջանի պաշտոնյաները։
Խարկովի մարզի նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը տեղեկացրել է, որ վիրավորներից հինգը՝ բոլորը մեծահասակներ, տեղափոխվել են հիվանդանոց:
Հարվածի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել քաղաքի շուկաներից մեկում և մի քանի բնակելի շենքերում։
Ռուսաստանի հետ սահմանակից Խարկովի մարզը պատերազմի սկսվելու պահից դարձել է ռուսական ավիահարվածների մշտական թիրախ։
Մոսկվան հարվածի վերաբերյալ մեկնաբանություն չի արել։
Ռուսաստանն Ուկրաինա է ներխուժել 2022 թվականի փետրվարին։