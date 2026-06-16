Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պեսկով․ «Ուիթքոֆն ու Քուշները կարող են առաջիկայում Մոսկվա ժամանել»

Կրեմլում չեն բացառում, որ Շվեյցարիայում Իրան-ԱՄՆ հուշագրի՝ այս շաբաթավերջին նախատեսված ստորագրումից հետո Մոսկվա կարող են ժամանել Սպիտակ տան հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները։

Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը՝ ընդգծելով, սակայն, որ այցի ժամկետները դեռևս համաձայնեցված չեն։

«Ամերիկացի բանակցողների մոտալուտ այցի մասին խոսակցություններ իրոք եղել են»,- նշել է Պեսկովը։

Ուիթքոֆն ու Քուշները ներգրավված են Ուկրաինայում խաղաղության համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններում։

XS
SM
MD
LG