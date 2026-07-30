Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Ռուսական երկաթուղիներ»-ը կոնցեսիայի դադարեցման դեպքում Հայաստանից ետ կպահանջի իր ներդրումները

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և «Ռուսական երկաթուղիներ»-ի գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզերովի հանդիպումը 2019 թվականի հոկտեմբերին Երևանում
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և «Ռուսական երկաթուղիներ»-ի գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզերովի հանդիպումը 2019 թվականի հոկտեմբերին Երևանում

«Ռուսական երկաթուղիներ»-ը հայտարարում է՝ եթե հայկական կողմը մտադիր է փոխել կամ դադարեցնել կառավարման պայմանները, պետք է վերադարձնի ներդրումները։

«Կողմերի բոլոր իրավունքներն ու պարտականությունները նշված են կոնցեսիոն պայմանագրում, որի կողմ է նաև Հայաստանի կառավարությունը։ Մենք մտադիր ենք խստորեն պահպանել այն, և եթե հայկական կողմը մտածի այն դադարեցնելու կամ դրա պայմանները փոխելու մասին, մենք իրավունք ունենք ակնկալել մեր ներդրումների վերադարձ», - ТАСС-ին ասել է ընկերության գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզերովը։

Ավելի վաղ «Ազատություն»-ը հաղորդել էր, որ երկաթուղու կոնցեսիան դադարեցնելու դեպքում Կառավարության պարտավորությունները առավելագույնը կարող են կազմել ավելի քան 273 մլն դոլար։ Այդ մասին նշված է Հայաստանի կառավարության՝ 2025-ի հունիսին ընդունված պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում։

«Կոնցեսիոն պայմանագրի վաղաժամ դադարեցման մասով պայմանական պարտավորությունները հիմնականում չափելի են, և դրանց առավելագույն ազդեցությունը վատագույն սցենարի դեպքում գնահատվում է 103.6 մլրդ դրամ», - նշվում է փաստաթղթում:

Հաշվարկն իրականացվել է կոնցեսիոն պայմանագիրը վաղաժամ դադարեցնելու փոխհատուցումների հիման վրա, այն չի ներառում ընկերության ունեցած վարկերը։

Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Կառավարությունը պատրաստ է դիմել արբիտրաժի՝ ռուսական ընկերությունից հայկական երկաթուղիների կառավարումը ետ ստանալու համար, եթե չհաջողվի խնդիր լուծել բարեկամաբար։

Ավելի վաղ՝ փետրվարին նա առաջարկել էր, որ Ռուսաստանը կոնցեսիոն կառավարման իրավունքը փոխանցի Մոսկվային և Երևանին բարեկամ որևէ պետության, այդ շարքում նշելով Ղազախստանը, ԱՄԷ-ն և Կատարը։

Ռուսական կողմը մերժել էր այդ առաջարկը։

Հայկական երկաթուղիների շուրջ պայմանագիրը կնքվել է 2008-ին, դրա համաձայն՝ կոնցեսիոն կառավարման ժամկետը 30 տարի է։ Շահագործման առաջին 20 տարվանից հետո կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ այս ժամկետը կարող են երկարաձգել ևս 10 տարով։


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Փաշինյանը հայտարարում է՝ հայկական երկաթուղու կառավարումը ռուսական կողմից հետ վերցնելուն այլընտրանք չկա

Երկաթուղիները Հայաստանի սեփականությունն են և պետք է ծառայեն ՀՀ շահերին, այլ տարբերակ բացառված է. վարչապետ

«Հյուսիսային երկաթուղու շուրջ լուրջ զարգացումներ են գնում», հայտնել է վարչապետը՝ առանց մանրամասնելու

Մեր երկաթուղին չենք կարող թողնել՝ մնա մետաղի ջարդոն. վարչապետ

Հայկական երկաթուղին այլ երկրի կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում. Գրիգորյան

«Երկաթուղին նորոգելու ենք», - ասում է վարչապետը. ըստ նախարարների՝ ռուսների հետ քննարկումները շարունակվում են


XS
SM
MD
LG