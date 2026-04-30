Ռուսական ԱԹՍ-ները գիշերը հարվածել են Օդեսային. կան վիրավորներ

Այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքի վրա: Վիրավորվել է առնվազն 18 մարդ, վնասվել են բնակելի շենքեր, այս մասին այսօր հայտնել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։
Հարվածների հետևանքով ամենամեծ վնասը հասցվել է Պրիմորսկի շրջանի կենտրոնական հատվածին, որտեղ վնասվել են բարձրահարկ և հինգհարկանի բնակելի շենքեր, ասել է տեղական ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Լիսակը։ Նրա խոսքով՝ գիշերային հարվածների հետևանքով խոշոր հրդեհներ են առաջացել, որոնք մարվել են: