Ռուսական առանցքային նավթային տերմինալը կրկին ԱԹՍ հարձակման է ենթարկվել

Սանկտ Պետերբուրգից ոչ հեռու գտնվող ռուսական առանցքային և խոշոր նավթային տերմինալը ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքերի հարվածի, հայտնել են տեղի պաշտոնյաները:
Շրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն մանրամասնել է, որ Ուստ-Լուգայի գործարանը վնասվել և հրդեհվել է մարտի 29-ի գիշերային հարձակման հետևանքով:
Նա չի նշել անօդաչու թռչող սարքի գործարկման աղբյուրը, Ուկրաինան է; պատասխանատվություն չի ստանձնել: Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ մեկ գիշերվա ընթացքում Ուկրաինան ռուսական օբյեկտների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 200 անօդաչու թռչող սարք:
Սա վերջին շաբաթվա ընթացքում առնվազն երկրորդ դեպքն է, երբ Ուստ-Լուգան ենթարկվում է հարվածների:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մարտի 28-ին հայտարարել է, որ Ուստ-Լուգայի արտահանման հզորությունների մոտ 60 տոկոսը շարքից հանվել է: Նա նշել է, որ Ուկրաինան կդադարի հարվածներ հասցնել ռուսական օբյեկտներին, եթե Մոսկվան դադարեցնի հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, ինչը անում է ձմեռվանից ի վեր:
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանը շարունակել է գնդակոծել ուկրաինական թիրախները՝ արձակելով ավելի քան 400 անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ ամբողջ երկրի օբյեկտների ուղղությամբ, հայտնում են ուկրաինացի պաշտոնյաները:
Խարկովի մարզում հարձակման հետևանքով վիրավորվել է առնվազն մի քանի մարդ, այդ թվում՝ ոստիկանության երեք աշխատակից, որոնց ավտոմեքենան խոցվել է անօդաչու թռչող սարքով:
Արտակարգ իրավիճակների ծառայության ներկայացուցիչների խոսքով՝ Օդեսայի Սևծովյան շրջանում անօդաչու թռչող սարքերը հարված են հասցրել էներգետիկ օբյեկտին, ինչը հանգեցրել է մի քանի քաղաքներում էլեկտրաէներգիայի անջատմանը: