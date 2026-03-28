Ուկրաինան և ԱՄԷ-ն պայմանավորվել են համագործակցել պաշտպանության ոլորտում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մուհամմեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ: Նրանք պայմանավորվել են համագործակցել անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում:
Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Համապարփակ տնտեսական համաձայնագրի շրջանակներում երկկողմ համագործակցության զարգացման հնարավորությունները, խոսել տարածաշրջանում անվտանգության և ռազմական էսկալացիայի զարգացումների և դրանց ազդեցության մասին:
Հինգշաբթի օրը Զելենսկին ժամանել Է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ պաշտպանության ոլորտում համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել:
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը ուրբաթ հայտարարել է, որ Կիևը մոտ է անվտանգության մի քանի համաձայնագրերի կնքմանը, այդ թվում՝ ԱՄԷ-ի և Կատարի հետ՝ իրանական հարձակումներին հակազդելու համար: