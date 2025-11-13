Ռուբիոն մտահոգություն է հայտնել, որ Արևմտյան ափում բռնությունները կարող են վնասել Գազայում խաղաղությանը

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն մտահոգություն է հայտնել, որ Իսրայելի կողմից օկուպացված Արևմտյան ափին իսրայելցի վերաբնակիչների կողմից բռնության վերջին ալիքը կարող է տարածվել և խաթարել Գազայում ԱՄՆ-ի կողմից աջակցվող խաղաղ ջանքերը:
«Հուսով եմ՝ ոչ», - Կանադայում G7-ի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է Ռուբիոն՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Արևմտյան ափի իրադարձությունները կարող են վտանգել Գազայում հրադադարը:
«Մենք դա չենք ակնկալում։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ դա տեղի չունենա», - ասել է նա: