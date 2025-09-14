Ռուբիոն այցելում է Իսրայել

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կիրակի օրը սկսեց իր այցը Իսրայել՝ արտահայտելով Թրամփի վարչակազմի անսասան աջակցությունը Համասի դեմ պատերազմում իր դաշնակցին՝ չնայած Քաթարի դեմ հարձակմանը, որն Իսրայելի նկատմամբ լայն քննադատության արժանացավ:
Այցելությունը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նկատողություն արեց Իսրայելին՝ երեքշաբթի օրը Դոհայում կայացած Համասի առաջնորդների հետ հանդիպմանն աննախադեպ հարձակում գործելու համար:
Սա Իսրայելի առաջին հարվածն էր ԱՄՆ դաշնակից Քաթարի դեմ, ինչը նոր լարվածություն առաջացրեց Գազայում հրադադար հաստատելու դիվանագիտական ջանքերում:
ԱՄՆ պետքարտուղարը X-ում արված գրառման մեջ նշել է. «Երուսաղեմ գնալու ճանապարհին: Իմ ուշադրության կենտրոնում կլինեն պատանդների վերադարձն ապահովելը, խաղաղ բնակիչներին մարդասիրական օգնություն հասցնելու ուղիներ գտնելը և Համասի կողմից ներկայացվող սպառնալիքի հաղթահարումը: Համասը չի կարող շարունակել գոյությունը, եթե նպատակը տարածաշրջանում խաղաղությունն է», - գրել է բարձրաստիճան դիվանագետը: