Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներից մեկում 40-ից ավելի դիակ է հայտնաբերվել

Ռիո դե Ժանեյրոյի Պենյա համալիրի փողոցներից մեկում չորս տասնյակից ավելի դիակ է հայտնաբերվել, ըստ Reuters-ի ականատեսի՝ քաղաքի պատմության մեջ խոշոր խմբավորման դեմ ուղղված ամենամահացու ոստիկանական գործողությունից մեկ օր անց։
Ռիո դե Ժանեյրոյի նահանգային իշխանությունները երեկ հայտարարել են, որ խուզարկությունների ժամանակ սպանվել է առնվազն 64 մարդ, այդ թվում՝ 4 ոստիկան։
Ոստիկանական գործողությունը տեղի է ունեցել Ռիոյում ՄԱԿ-ի Կլիմայական գագաթնաժողովին (COP30) վերաբերող համաշխարհային միջոցառումներին ընդառաջ։
Ոստիկանությունը հաճախ խոշորամասշտաբ գործողություններ է իրականացրել հանցավոր խմբավորումների դեմ՝ Ռիոյի խոշոր միջոցառումներից առաջ, որտեղ անցկացվել են 2016 թվականի Օլիմպիական խաղերը, 2024-ի Մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։