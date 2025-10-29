Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներից մեկում 40-ից ավելի դիակ է հայտնաբերվել

Բրազիլիա - Ռիո դե Ժանեյրոյում ոստիկանական երեկվա գործողության ընթացքում այրված ավտոմեքենա
Բրազիլիա - Ռիո դե Ժանեյրոյում ոստիկանական երեկվա գործողության ընթացքում այրված ավտոմեքենա

Ռիո դե Ժանեյրոյի Պենյա համալիրի փողոցներից մեկում չորս տասնյակից ավելի դիակ է հայտնաբերվել, ըստ Reuters-ի ականատեսի՝ քաղաքի պատմության մեջ խոշոր խմբավորման դեմ ուղղված ամենամահացու ոստիկանական գործողությունից մեկ օր անց։

Ռիո դե Ժանեյրոյի նահանգային իշխանությունները երեկ հայտարարել են, որ խուզարկությունների ժամանակ սպանվել է առնվազն 64 մարդ, այդ թվում՝ 4 ոստիկան։

Ոստիկանական գործողությունը տեղի է ունեցել Ռիոյում ՄԱԿ-ի Կլիմայական գագաթնաժողովին (COP30) վերաբերող համաշխարհային միջոցառումներին ընդառաջ։

Ոստիկանությունը հաճախ խոշորամասշտաբ գործողություններ է իրականացրել հանցավոր խմբավորումների դեմ՝ Ռիոյի խոշոր միջոցառումներից առաջ, որտեղ անցկացվել են 2016 թվականի Օլիմպիական խաղերը, 2024-ի Մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG