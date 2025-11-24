Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Reuters. «Սպիտակ տունը գաղտնի լուծարել է DOGE գործակալությունը»

Reuters գործակալության տեղեկություններով՝ Սպիտակ տունը գաղտնի կերպով լուծարել է դաշնային կառավարության արդյունավետության բարձրացման դեպարտամենտ՝ DOGE-ը։

Դաշնային ապարատի ծախսերի և հաստիքների կրճատմամբ զբաղվող գերատեսչությունը ստեղծվել էր նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերին։ Մինչև այս տարվա մայիս ամիսն այն ղեկավարում էր միլիարդատեր Իլոն Մասկը, որի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, սակայն, այդպես էլ չերկարաձգվեց։

Reuters-ի տեղեկություններով՝ DOGE-ը լուծարվել է օրենքով սահմանված լիազորությունների ավարտից ութ ամիս առաջ։

Այս որոշման պատճառների մասին Սպիտակ տունը որևէ մեկնաբանությամբ առայժմ հանդես չի եկել։ Միացյալ Նահանգների Կադրային ծառայության վարչության պետ Սքոթ Կուպորը միայն նշել է, որ DOGE-ը որպես առանձին գերատեսչություն այլևս գոյություն չունի։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG