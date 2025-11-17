ՌԴ-ն նախկին վարչապետ Կասյանովին ներառել է «ծայրահեղականների և ահաբեկիչների» ցուցակում

Ռուսաստանի ֆինանսական վերահսկիչ մարմինը նախկին վարչապետ Միխայիլ Կասյանովին և տնտեսագետ Սերգեյ Գուրիևին ներառել է «ծայրահեղականների և ահաբեկիչների» իր ցուցակում:
Կասյանովը 2000-2004 թվականներին եղել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավարը։ 2005 թվականից անցել է ընդդիմության շարքերը:
Forbes հանդեսը 2017-ին Կասյանովին անվանել է «արդի Ռուսաստանի պատմության ամենաարդյունավետ վարչապետերից մեկը»:
Կասյանովը ղեկավարել է «Ժողովրդական ազատություն» կուսակցությունը և Ռուսաստանի ժողովրդական-դեմոկրատական միությունը:
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո Միխայիլ Կասյանովը լքել է հայրենիքը: Ավելի վաղ՝ 2023 թվականի նոյեմբերին, Ռուսաստանը Կասյանովին հայտարարել էր «օտարերկրյա գործակալ»։
Գուրիևը Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետն է, որն այժմ զբաղեցնում է Լոնդոնի բիզնես դպրոցի դեկանի պաշտոնը: