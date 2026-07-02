ՌԴ-ն և Ուկրաինան բանակցում են գերիների հերթական փոխանակման շուրջ․ ՌԴ ՄԻՊ

Մոսկվան և Կիևը բանակցում են ռազմագերիների հերթական փոխանակման շուրջ, անձանց ցանկն են մշակվում, ռուսական TACC գործակալության հաղորդմամբ՝ հայտնել է Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Յանա Լանտրատովան։
«Փոխանակման շուրջ աշխատանքները շարունակվում են։ Հույս ունեմ՝ հերթական փոխանակումը շուտով տեղի կունենա», - պաշտպանի խոսքերն է մեջբերում TACC-ը։
Ռուս պաշտոնյան թեև ժամկետների մասին չի մանրամասնել, սակայն հավելել է, որ «շփումը կա, ցուցակները մշակվում են, աշխատանքներն ընթանում են»։
Ուկրաինացի և ռուս գերիների վերջին փոխանակման մասին հունիսի 26-ին էր հայտնի դարձել։ Կողմերից յուրաքանչյուրը գերությունից 160 մարդու էր ազատ արձակել։
Փոխանակման գործընթացում Արաբական Միացյալ Էմիրություններն էր միջնորդի դեր ստանձնել։ Հայտնի չէ՝ ԱՄԷ-ն այժմ ներգրավվա՞ծ է բանակցություններում։