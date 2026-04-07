ՌԴ-ն «օգնել է Իրանին» Մերձավոր Արևելքի պատերազմում. Ուկրաինայի հետախուզություն

Ուկրաինական հետախուզության գնահատմամբ՝ ռուսական արբանյակները տասնյակ մանրամասն լուսանկարներ են արել Մերձավոր Արևելքում ռազմական օբյեկտների և կարևոր նշանակության օբյեկտների վերաբերյալ, որպեսզի օգնեն Իրանին հարվածներ հասցնել ԱՄՆ ուժերին և այլ թիրախներին:
Ըստ հետախուզության՝ ռուսական արբանյակները մարտի 21-ից 31-ը առնվազն 24 տարածքի նկարահանում են իրականացրել Մերձավոր Արևելքի 11 երկրներում՝ ընդգրկելով 46 «օբյեկտ», ներառյալ՝ ամերիկյան և այլ ռազմական բազաներ, օդանավակայաններ ու նավթային հանքավայրեր:
Եզրակացությունները, որոնց ծանոթացել է Reuters գործակալությունը, ցույց են տվել նաև, որ ռուս և իրանցի հաքերները համագործակցել են կիբերտարածքում: