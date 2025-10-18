ՌԴ-ի Ուրալյան Ստերլիտամակում գտնվող պայթուցիկ նյութերի գործարանում ուժգին պայթյունից զոհեր կան

Ռուսաստանի Ուրալյան Ստերլիտամակ քաղաքում գտնվող պայթուցիկ նյութերի գործարանում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով երեք կին է զոհվել։
Ռուսաստանի Բաշկորտոստանի Հանրապետության ղեկավար Ռադի Խաբիրովի խոսքով՝ ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպից հետո ևս հինգ մարդ վնասվածքներ է ստացել: Խաբիրովը հերքել է այն ենթադրությունները, որ պայթյունը տեղի է ունեցել անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով. «Ոչ, տեղի է ունեցել պայթյուն, որի պատճառն այժմ վերլուծվում է քրեական հետաքննիչների կողմից», - գրել է պաշտոնյան։
Պայթյունի հետևանքով մեկ շենք է փլուզվել, սակայն գործարանը շարունակում է արտադրել «մեր երկրի համար չափազանց անհրաժեշտ և պահանջված արտադրանք», - ասել է Խաբիրովը։
Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների համաձայն՝ գործարանը մասնագիտացած է զինամթերքի և պայթուցիկ նյութերի արտադրության և ոչնչացման գործում։
Մի քանի Telegram ալիքներ տարածել են տեսանյութեր, որոնք ենթադրաբար ցույց են տալիս պայթյունը։