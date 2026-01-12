ՌԴ դեսպանին ՀՀ ԱԳՆ-ում բողոքի հայտագիր է փոխանցվել Սոլովյովի հայտարարությունների կապակցությամբ

Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Արտգործնախարարություն, նրան հանձնվել է բողոքի հայտագիր, որում խորը վրդովմունք է արտահայտվել պետական հեռուստաընկերության մաս կազմող ծրագրի եթերում հնչած հայտարարությունների կապակցությամբ: Այս մասին «Ազատությանը» հայտնեց ՀՀ ԱԳՆ խոսնակը:
Ըստ Անի Բադալյանի՝ «ընդգծվել է, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ անթույլատրելի ոտնձգություն են ու թշնամական դրսևորում և կոպտորեն խախտում են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամական հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքները»:
Կրեմլի ամենահայտնի քարոզիչներից մեկը՝ Վլադիմիր Սոլովյովն իր հեղինակային «Երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ» հաղորդման ընթացքում դարձյալ Հայաստանին է անդրադարձել, խոսելով, ինչպես ինքն է ձևակերպել, Հայաստանում ևս Ուկրաինայի օրինակով «հատուկ ռազմական գործողություն» սկսելու անհրաժեշտությունից։
Ուկրաինայի դեմ տարվող պատերազմը պաշտոնական Մոսկվան «հատուկ ռազմական գործողություն է անվանում»։
«Եթե մեր ազգային անվտանգության համար մեզ անհրաժեշտ էր հատուկ ռազմական գործողություն սկսել Ուկրաինայի տարածքում, ինչո՞ւ նույն պատճառներով չենք կարող հատուկ ռազմական գործողություն սկսել մեր ազդեցության գոտու այլ կետերում», - հայտարարել է Սոլովյովը:
Հայաստանն արդեն գրեթե երկու տարի է իր տարածքում եթերազրկել է Վլադիմիր Սոլովյովի հեղինակային հաղորդումները։