4-րդ օրն է՝ Ծափաթաղում շարունակում են որոնել 3-ամյա Տիգրանին. որևէ հետք չկա

4-րդ օրն է՝ Ծափաթաղ գյուղում շարունակում են որոնել 3 տարեկան Տիգրանին. որևէ հետք չկա. «Բոլոր վարկածները քննարկվում են, բոլոր վարկածներով ուսումնասիրություն է իրականացվում, որևէ հետք չկա», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը։
Երկուշաբթի է անհետացել Տիգրանը, իրենից երկու տարով մեծ եղբոր հետ խաղալիս են եղել։ Եղբայրը, որ հաշմանդամություն ունի, չի խոսում, տուն է վերադարձել, փոքրիկը՝ ոչ։ Երեկ երեխաների հորաքույրը «Ազատությանը» պատմել էր, որ համր եղբայրը կոկորդն է ցույց տալիս , երբ փորձում են մի բան ճշտել. «Ձեռը բողազին ա տանում: Երևի վախեցրել են, ինչ են արել, չգիտեմ, չգիտեմ», - ասում է հորաքույրը։
Գեղարքունիքի մարզպետը դարձյալ շեշտում է՝ բոլոր վարկածներն են քննվում, այս դրվագի վերաբերյալ առայժմ միայն ենթադրություն ունեն. «Մեր կողմից ենթադրությունը եղել է այն, որ ինքը չի կարողանում խոսի, հասկացրել է, որ չի կարողանում բացատրի, իրենց հարցերին չի կարողանում ամբողջությամբ պատասխանի, դա է եղել»։
Երեկ Տիգրանի մայրը, քույրն ու երեք եղբայրները հարցաքննության էին հրավիրվել: Քննչական կոմիտեից տեղեկացանք՝ նախաքննական քննչական գործողություններ են և դրանց մասնակցում են նաև հոգեբան ու լոգոպեդ:
150 փրկարար, մարզային ու համայնքային ոստիկանության հինգ բաժիններից 80 ծառայողներ շարունակում են որոնել երեխային Ծափաթաղ գյուղի հարակից տարածքներում։ Սևանի լճի ափին ու նաև ջրում անօդաչուներ են օգտագործվում, շներ, մոտոներ: Փոքրիկը մոլորվե՞լ է, առևանգե՞լ են նրան, թե՞ կենդանիներ են հարձակվել՝ լճափնյա այս գյուղում շնագայլեր են լինում,- պատմեցին բնակիչները:
Միևնույն ժամանակ այս վարկածը բացառում են, որովհետև հետք չի գտնվում, երեխան հողաթափով է եղել, ոտքից կընկներ.... Փրկարարները, կամավորները հազարավոր հեկտարներ են անցել՝ ամեն շորի, կոշիկի կտոր զննել. ոչինչ չի հուշում, որ փոքրիկն անցել է այս տեղերով։
Տիգրանի ընտանիքը բազմանդամ է և ապրում են հորաքրոջ՝ նույնպես բազմանդամ ընտանքիի հետ՝14 հոգով են: Տանը նաև հաշմանդամություն ունեցող հորեղբայրն է: Այստեղ ոչ ոք մշտական աշխատանք չունի: Աղքատությունը չի հաղթահարվում նաև նպաստով: Գեղարքունիքի մարզպետն ասում է՝ իր ղեկավարած կառույցը ընտանքին չի աջակցել, որովհետև նրանցից դիմում չեն ստացել։ Կարեն Սարգսյանը նշում է. «Առաջիկայում իրենց որոշակի ֆինանասական օգնություն կցուցաբերենք։ Մինչև այս պահը մարզպետարան իրենք չեն դիմել, որևէ աջակցություն մեր կողմից չեն ստացել, բայց համայնքապետարանի կողմից աջակցություն ստացել են», - ասաց Սարգսյանը։
Համայնքապետարանից մի երկու անգամ սնունդ են ստացել,- հաստատում է հորաքույրը,- շարունակում. «վեր կյալիս ա տալիս են, վեր չէ՝ չէ»։
Այս պայմաններում են ապրում 9 երեխաներ։ Մեկ կիլոգրամ բրինձը կամ մի քանի տաք հագուստը ինչ է փոխելու այժմ էլ ողբերգության մեջ հայտնված ընտանքիում.... Գեղարքունիքի մարզպետն ասում է՝ Սոցապ նախարարության գործառույթն է երկարաժամկետ ծրագիրը։