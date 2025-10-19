Մատչելիության հղումներ

Պուտինը Թրամփի հետ զրույցում պահանջել է, որ Կիևը հրաժարվի Դոնեցկի մարզից. WP

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պահանջել է, որ Կիևը լիովին հրաժարվի Դոնեցկի շրջանի վերահսկողությունից՝ որպես պատերազմի ավարտի պայման, հաղորդում է The Washington Post-ը՝ հղում անելով երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։

Թերթի աղբյուրների համաձայն՝ Պուտինը նաև պատրաստակամություն է հայտնել հրաժարվել Զապորոժիեի և Խերսոնի շրջանների մի մասից՝ Դոնեցկի շրջանի լիակատար վերահսկողության դիմաց:

Թերթի աղբյուրները նաև հայտնել են, որ ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը «ճնշում» է գործադրել ուկրաինական պատվիրակության վրա՝ Դոնեցկի շրջանի վերահսկողությունը Ռուսաստանին փոխանցելու համար։

Պուտինի և Թրամփի միջև հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 16-ին։ Ո՛չ Սպիտակ տունը, ո՛չ Կրեմլը չեն արձագանքել The Washington Post-ի մեկնաբանություն տալու խնդրանքին։

