Պուտինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել 5 երկրների գործընկերների հետ

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթ օրը բանակցություններ է վարել գործընկերների հետ՝ Ուկրաինայի պատերազմի հարցով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հնարավոր հանդիպմանն ընդառաջ։
Կրեմլը հայտնել է, որ Պուտինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Բելառուսի, ինչպես նաև Չինաստանի, Հնդկաստանի առաջնորդների հետ՝ ներկայացնելով չորեքշաբթի օրը Մոսկվայում ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի հետ կայացած բանակցությունների մանրամասները:
Ո՛չ Մոսկվան, ո՛չ Վաշինգտոնն առայժմ չեն հայտնել, թե ամերիկացի բանագնացն ինչ առաջարկներ է ներկայացրել Մոսկվայում՝ Ուկրաինայում կրակի դադարեցման համար։
