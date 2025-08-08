Մատչելիության հղումներ

Պուտինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել 5 երկրների գործընկերների հետ

Ռուսաստանի և Բելառուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին և Ալեքսանդր Լուկաշենկո, Կարելիա, 1-ը օգոստոսի, 2025թ.
Ռուսաստանի և Բելառուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին և Ալեքսանդր Լուկաշենկո, Կարելիա, 1-ը օգոստոսի, 2025թ.

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթ օրը բանակցություններ է վարել գործընկերների հետ՝ Ուկրաինայի պատերազմի հարցով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հնարավոր հանդիպմանն ընդառաջ։

Կրեմլը հայտնել է, որ Պուտինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Բելառուսի, ինչպես նաև Չինաստանի, Հնդկաստանի առաջնորդների հետ՝ ներկայացնելով չորեքշաբթի օրը Մոսկվայում ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի հետ կայացած բանակցությունների մանրամասները:

Ո՛չ Մոսկվան, ո՛չ Վաշինգտոնն առայժմ չեն հայտնել, թե ամերիկացի բանագնացն ինչ առաջարկներ է ներկայացրել Մոսկվայում՝ Ուկրաինայում կրակի դադարեցման համար։



