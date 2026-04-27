Պուտինն Արաղչիի հետ հանդիպմանը խաղաղության հաղթելու հույս է հայտնել

Ռուսաստանի նախագահը հույս ունի, որ Իրանի ժողովուրդը կհաղթահարի «դժվար ժամանակաշրջանը», և որ խաղաղությունը կհաղթի։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ կայացել է Վլադիմիր Պուտինի և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչի հանդիպումը։
Ըստ ռուսական պետական «ՌԻԱ Նովոստի» լրատվական գործակալության՝ Պուտինն ասել է, որ Իրանի և տարածաշրջանի այլ երկրների շահերին համապատասխան Ռուսաստանը կանի ամեն ինչ, որ Մերձավոր Արևելքում խաղաղությունը որքան հնարավոր է շուտ հաստատվի։
Ըստ իրանական աղբյուրի՝ Պուտինն Արաղչիի միջոցով իր լավագույն մաղթանքներն է փոխանցել Իրանի գերագույն առաջնորդ Խամենեիին և նախագահ Փեզեշքիանին։
Ռուսաստանը համարվում է Իրանի դաշնակից, սակայն բացահայտ ռազմական աջակցություն չի ցուցաբերել։ Մոսկվան վերջերս կրկին առաջարկել է իր հսկողության տակ վերցնել Իրանի հարստացված ուրանը, մինչդեռ ԱՄՆ-ի հիմնական պահանջներից մեկը մնում է, որ Թեհրանը հրաժարվի միջուկային զենքի հնարավոր մշակման ցանկացած ծրագրից։
Կիրակի Արաղչին մեկնել էր Իսլամաբադ՝ Պակիստանում միջնորդներին փոխանցելու Թեհրանի պայմանները պատերազմի դադարեցման համար։ Այս պահին Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև ուղղակի բանակցություններ չկան։ Դեռևս պարզ չէ, թե երբ և արդյոք կլինի Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև բանակցությունների նոր փուլ Պակիստանում։