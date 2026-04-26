Արաղչին կոչ է արել ստեղծել տարածաշրջանային անվտանգության համակարգ

Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին Օմանի սուլթան Հեյսամ Բեն Թարիք ալ-Սայիդի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ ռազմական ներկայությունը Մերձավոր Արևելքում ուժեղացնում է անկայունությունն ու պառակտումը: Արաղչին կոչ է արել Մերձավոր Արևելքում ստեղծել տարածաշրջանային անվտանգության համակարգ, որը զերծ կլինի արտաքին միջամտությունից:
Նրանք քննարկել են Հորմուզի նեղուցում և Պարսից ծոցի ջրերում անվտանգությանն առնչվող հարցեր, ինչպես նաև իրանա-ամերիկյան հակամարտությունը դադարեցնելու դիվանագիտական ջանքերը, ասվում է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ: