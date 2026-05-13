Պուտինի հետ համաձայնություն չկա, որ Ռուսաստանը կստանա ամբողջ Դոնբասը. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Չինաստան մեկնելուց առաջ լրագրողների հարցերին պատասխանելով, հայտարարել է, որ որևէ համաձայնություն չունի Պուտինի հետ՝ Ռուսաստանի կողմից «ամբողջ Դոնբասը» ստանալու վերաբերյալ։

Լրագրողի հարցին, թե արդյոք իր և Պուտինի միջև կա՞ նման «ըմբռնում», Թրամփը պատասխանել է «ոչ»՝ առանց այլ մանրամասների:

Թրամփը չի բացառել, որ այս տարի կարող է այցելել Ռուսաստան։ Նա հավելել է, որ Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը գնալով ավելի է մոտենում։

Մոսկվան Ուկրաինայում հրադադարի պայման է համարել ուկրաինական զորքերի դուրսբերումը Դոնեցկի մարզից։ Վերջին օրերին ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ սա այն հիմնական որոշումն է, որը Մոսկվան ակնկալում է Կիևից։

