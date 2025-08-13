Պուտին-Թրամփ հանդիպումը կկայանա Անքորիջի ռազմաբազայում

ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա բանակցությունները տեղի կունենան Ալյասկայի ամենամեծ քաղաքում՝ Անքորիջում, հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարը: Ուրբաթ նախատեսված հանդիպումը դեմ առ դեմ ձևաչափով է և հնարավորություն՝ լսելու Պուտինի դիրքորոշումը, ասել է Քերոլայն Լևիթը՝ հավելելով, որ հանդիպումը տեղի է ունենում Պուտինի խնդրանքով:
«Նախագահը համաձայնել է այս հանդիպմանը՝ նախագահ Պուտինի խնդրանքով։ Նախագահի համար այս հանդիպման նպատակն է ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք վերջ դնել այս պատերազմին»,-ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։
Ըստ Reuters-ի՝ բանակցությունները տեղի կունենան Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոն ավիաբազայում: ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ Թրամփն այս հանդիպումը Ռուսաստանի կողմից զիջում չի համարում: Այն հարկավոր է Թրամփին, քանի որ հեռախոսազրույցները փաստացի արդյունք չեն տվել, և նախագահը ցանկանում է անձամբ հանդիպել Պուտինին:
Դոնալդ Թրամփն օրերս հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հակամարտության կարգավորման շրջանակում ստիպված կլինեն տարածքներ զիջել: Արևմտյան մամուլը տարածքների փոխանակման մի քանի տարբերակի մասին է գրում: Դրանցից մեկով, ըստ Wall Street Journal-ի, Ռուսաստանը պատրաստ է հրադադար հաստատել՝ պայմանով, որ Ուկրաինան կզիջի Դոնեցկի ամբողջ շրջանը, ներառյալ քաղաքները, որոնք այժմ ռուսական հսկողության տակ չեն: Դրա դիմաց Ուկրաիան կարող է վերականգնել Սումիիում և Խարկովում Ռուսաստանի գրաված տարածքների հսկողությունը:
Վլադիմիր Զելենսկին երեկ հայտարարել է, որ կմերժի Դոնբասի արևելյան շրջանից ուկրաինական զորքը դուրս բերելու ցանկացած առաջարկ, քանզի դա Կիևին կզրկի պաշտպանական գծերից և ճանապարհ կբացի ռուսական զորքի հետագա հարձակումների համար: Տարածքների փոխանակումը շատ բարդ հարց է, որը չի կարող տարանջատվել անվտանգության երաշխիքներից, ասել է Զելենսկին, և զգուշացրել՝ Թրամփն ու Պուտինը չեն կարող Ուկրաինայի վերաբերյալ որևէ որոշում կայացնել առանց Ուկրաինայի:
«Առանց Ուկրաինայի անհնար է խոսել Ուկրաինայի մասին, և ոչ ոք դա չի ընդունի ... նրանք Ուկրաինայի վերաբերյալ չեն կարող որևէ բան ընդունել առանց մեզ։ Հուսով եմ՝ ԱՄՆ նախագահը հասկանում է սա և հաշվի առնում»,-հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը:
Նա նաև անդրադարձել է Պոկրովսկում տիրող իրադրությանը՝ ասելով, որ ռուս զինվորականների մի խումբ մի քանի ուղղությամբ մոտ 10 կմ առաջ է շարժվել: Ըստ Զելենսկիի՝ այս գործողության նպատակն է Ալյասկայի հանդիպումից առաջ տեղեկատվական ֆոն ստեղծել, որ Ռուսաստանն առաջ է շարժվում, իսկ Ուկրաինան տարածքներ է կորցնում:
Դոնալդ Թրամփի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնն ասում է, որ Ալյասկայի հանդիպմանը Պուտինը գործի կդնի տարբեր հնարներ, որպեսզի վերականգնի Թրամփի հետ մտերիմ հարաբերությունները, իր կողմը գրավի նրան և հասնի իր ուզածին: Ըստ նրա՝ Թրամփը ցանկանում է, որ սա լինի իր գործարքը, որը նա կկնքի Պուտինի հետ և հետո կներկայացնի Զելենսկիին, ինչը, ակնհայտորեն, շատ վտանգավոր է ուկրաինացիների համար:
«Այնպես որ, դա, անշուշտ, լիովին տեղավորվում է Պուտինի պլանի մեջ՝ հեռու պահել ուկրաինացիներին, նյարդայնացնող եվրոպացիներին, որպեսզի մնան պարզապես ինքը և Թրամփը՝ դեմ առ դեմ»,-ասել է ԱՄՆ նախագահի նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը:
Այսօր Գերմանիայի նախաձեռնությամբ նախատեսված է Ուկրաինայի, եվրոպական մի քանի երկրների առաջնորդների և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հեռավար հանդիպումն ԱՄՆ նախագահի հետ: Զելենսկին Բեռլինից կմասնակցի հանդիպմանը, որի նպատակն է Թրամփին ներկայացնել, թե ինչ վտանգներ կարող են առաջանալ, եթե հանուն հրադադարի անտեսվեն Կիևի շահերը:
Բեռլինում գործող Արևելյան Եվրոպայի ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Ստրատիևսկին «Ազատության» «Նաստոյաշեե Վրեմյա» հեռուստաալիքի հետ զրույցում ասել է, որ հանդիպման նպատակն է մշակել ընդհանուր մոտեցում, որը քիչ թե շատ խելամիտ և հասկանալի է, նաև Թրամփին ներկայացնեն Եվրոպայի դիրքորոշումը, քանզի ԵՄ-ում տարբեր տեսակետներ կան թե՛ պատերազմի, թե՛ դրան Եվրոպայի ներգրավվածության վերաբերյալ. «Սա նաև փորձ է հնարավորինս շատ բան իմանալ այն մասին, թե ինչ թեմաներ են քննարկվելու բանակցությունների ժամանակ և ինչպես է առհասարակ ԱՄՆ վարչակազմը վերաբերում իրադրությանը»,- նշել է Ստրատիևսկին: