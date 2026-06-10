Պուտին-Փաշինյանի հանդիպման կոնկրետ պայմանավորվածություն այս պահին չկա. Կրեմլ

Այս պահին Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման վերաբերյալ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը։
«Ընտրությունների արդյունքները կհրապարակվեն հունիսի 14-ին, կան բողոքարկումներ, վերահաշվարկ, ինչը բավականին երկար և բարդ գործընթաց է», - նշել է Պեսկովը՝ հավելելով, թե Փաշինյանը, «ամենայն հավանականությամբ, զբաղված է ներքին այս գործընթացներով»։
«Կախված այս ընտրական իրավիճակի արդյունքից, մենք որոշումներ կկայացնենք հանդիպման վերաբերյալ՝ երկկողմ մակարդակով», - ասել է Կրեմլի խոսնակը։
Քարոզարշավի ընթացքում, երբ Ռուսաստանը սկսել էր Հայաստանի նկատմամբ տնտեսական սահմանափակումներ կիրառել, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե նախատեսում է հանդիպել ՌԴ նախագահի հետ ընտրություններից անմիջապես հետո։