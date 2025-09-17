Փորձաքննությունները ցույց են տվել, որ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է. Յուլյա Նավալնայա

Ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի կինը՝ Յուլյան, հայտարարել է, որ երկու տարբեր երկրում լաբորատորիաների փորձաքննությունները ցույց են տվել, որ ամուսինը թունավորվել է:
«Այդ լաբորատորիաներն անկախ միմյանցից եզրակացրին, որ Ալեքսեյը թունավորվել է։ Այս արդյունքները հանրային նշանակության ունեն և պետք է հրապարակվեն։ Մենք բոլորս արժանին ենք իմանալ ճշմարտությունը», - գրել է նա X-ում։
Դեռ նախորդ տարի The Insider-ը, նշելով, որ իր ձեռքի տակ են հայտնվել հարյուրավոր փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են Նավալնիի մահվան գործ հետ, գրել էր, որ Յամալ-Նենեցյան ինքնավար մարզի խիստ ռեժմի գաղութում մահացած ռուս ընդդիմադիր գործչին հնարավոր է՝ թունավորել են:
Նավալնիի կողմնակիցները նրա մահվան օրվանից պնդում են, որ նա, ամենայն հավանականությամբ, սպանվել է ռուսական իշխանությունների հրահանգով։
Ալեքսեյ Նավալնին 2024-ի մահացել է փետրվարի 16-ին «Բևեռային գայլ» անվամբ հատուկ ռեժիմի գաղութում։ Մահից մի քանի օր առաջ նրան 27-րդ անգամ ուղարկել էին պատժախուց, որում ավելի խիստ պայմաններ են, քան սովորական խցերում։
Բժշկական եզրակացության մեջ, որը ստորագրել է Նավալնիի մայրը, որդու մարմինը ստանալու համար, նշվում է, որ նա բնական մահով է մահացել։ Դաշնային քրեակատարողական ծառայությունն այն ժամանակ հայտարարել էր, որ բանտարկյալը հանկարծակի վատացել է, և նրան չեն կարողացել վերակենդանացնել։