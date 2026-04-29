Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Տնտեսություն

Փոփոխություն՝ ԵԱՏՄ երկրներից դեպի ՌԴ ներմուծողների համար. ապրանքը երկիր կմտնի QR կոդը ստանալուց հետո

Ռուսաստանում ներմուծող ընկերությունը պետք է նախապես ներկրվող ապրանքի հարկը վճարի և QR ուղարկի ԵԱՏՄ երկրներից արտահանողներին, միայն այդ QR-ը ստանալուց ու սահմանին ցույց տալուց հետո բեռնատարները կմտնեն ՌԴ: Այս նոր կարգը ԵԱՏՄ երկրների համար է:

ԻՆՉ Է ՓՈԽՎՈՒՄ ԵԱՏՄ-ԻՑ ԱՊՐԱՆՔ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հայաստանի առևտրային գլխավոր գործընկեր Ռուսաստանը հունիսի 1-ից փոխում է խաղի կանոնները:

ԵԱՏՄ երկրներից դեպի Ռուսաստան ավտոմոբիլային ճանապարհով՝ բեռնատար, մեծ մեքենաներ, ապրանք ներմուծողները պարտավոր են նախապես վճարել հարկերը, այլ ոչ թե ապրանքը ստանալուց հետո, ինչպես հիմա է:

Այսինքն՝ եթե գործարարը դեպի Ռուսաստան վաճառքի ապրանք է ուղարկում, ՌԴ-ում ներմուծող ընկերությունը պետք է նախապես դրա հարկը վճարի և գործարարին QR ուղարկի, միայն այդ QR-ը ստանալուց ու սահմանին ցույց տալուց հետո գործարարի բեռնատարն ու բեռը կմտնեն ՌԴ:

Ռուսաստանյան ներմուծողը բեռի հետ կապված թղթաբանությունը պետք է 2 օր առաջ անի ու, ըստ էության, նախապես վճարի ավելացված արժեքի հարկը:

Ռուսաստանի իշխանությունը հավաստիացնում է՝ այս նոր՝ ՍՊՈՏ համակարգը չի տարածվի գումարի, փաստաթղթերի, նավթի, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների վրա, ինչպես նաև՝ անձնական օգտագործման բեռների:

Ըստ ռուսական կողմի՝ այս համակարգը ներդրվում է անբարեխիղճ ներմուծողներին հարկելու համար: Մոսկվայում հաշվել են՝ միայն այս տարի ՍՊՈՏ-ի ներդրմամբ հավելյալ 50 մլրդ ռուբլի ( 670 մլն դոլար) կմտնի բյուջե:

Այս նոր կարգը ԵԱՏՄ երկրների համար է. 5 երկիր են այս միությունում՝ Ռուսաստանը, Բելառուսը, Ղազախստանը, Հայաստանը, Ղրղզստանը: Իսկ միության գլխավոր առանձնահատկությունը հենց ազատ առևտուրն էր՝ իրար մեջ:

Փորձագետները նշում են՝ նոր կանոնները կարող են պատնեշ դառնալ ներկրողների համար:

«Սա կարելի է դասակարգել որպես անտոկոս պատնեշներ, ես կրկին ասում եմ՝ պետք է հայցադիմում ներկայացնել և պետք է ապացուցել ինտեգրացիոն միության դատական իշխանություններին, որ դա սխալ է: Կարո՞ղ եք դուք դա ապացուցել, թե՞ ոչ: Որովհետև պատասխանողը կարող է ասել՝ «լսիր, դա իմ իրավունքն է, ես ֆիսկալիզիացիա եմ անում, թվայնացնում եմ, իմ իրավունքն է, ինչ ունես դրա դեմ»,- ասում է տնտեսագետ Կայրատ Իտիբաևը:

Իրական կյանքում այս նորությունը լրացուցիչ գլխացավանք է ենթադրում: Ըստ էության, ՌԴ մտնող ամեն բեռ կախված է ռուսական կողմի ներմուծողից. արդյո՞ք նա փաստաթղթերը ձևակերպել է, վճարումն արել ու QR-ը ուղարկել:

Օրինակ՝ եթե սահմանին արդեն կանգնած են Հայաստանից եկող բեռնատարները՝ լի բեռներով, իսկ ռուսաստանցի գործընկերը դեռ QR-ը չի ուղարկել, մեքենաները շարունակելու են սահմանին կանգնած մնալ, իսկ այդ ՍՏՈՊ-ի ծախսն արդեն, ըստ էության, մատակարարն է կրում:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG