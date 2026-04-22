Փոքրիկ «հրաշք» Գյումրիի Անի թաղամասի Եղիշե Չարենց փողոցում

Գյումրիի Անի թաղամասի Եղիշե Չարենց փողոցում այսօր մի փոքրիկ հրաշք էր տեղի ունեցել. տարիներով խորը փոսերի ու ցեխի մեջ թաղված մեկ կիլոմետրանոց փողոցի մոտ 100-150 մետրանոց հատվածը հարթեցվել էր՝ քերված ասֆալտով ու խճով: Իսկ առիթը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցն էր, որ այսօր ստուգայցի էր եկել հարթեցված հատվածի դիմաց գտնվող թիվ 41 դպրոց:

Իսկ խաչմերուկից այն կողմ կրկին նույն փոսերն էին, որոնք մեքենաները մի կերպ են շրջանցում: Այս փողոցի բնակիչները հոգնել են անընդհատ բողոքելուց ու դժգոհելուց: Ամռանը փոշուց, անձրևներին էլ՝ ցեխից: Մեկ տարի էլ պիտի սպասեն, դեռ նախագծում են, որ հետո նոր սկսեն փողոցի հիմնանորոգումը:

Մինչ վարչապետի այցը դպրոցի տարածքը հատուկ ստուգվեց շան միջոցով: Տարածքը չորս կողմից ոստիկանական հսկողության տակ էր:

Այցից ժամեր առաջ հատուկենտ մարդիկ էին հավաքվել արդյոք տեղյակ էին, որ վարչապետն է գալու, գուցե հարցեր ունեին, հետաքրքրվեց «Ազատություն»-ը.

«Պարզապես ուզեցել ենք դիմավորենք, տեսնենք մոտիկից: Մենք ենք եկել, մեզ չեն ասել, թե կգաք, մենք եկել ենք: Պարզապես մենք եկել ենք, որ մեր վարչապետին տեսնենք, մեր հերոսին տեսնենք»:

«Իրա լավ գործերի համար մենք շատ շնորհակալ ենք, շատ բարի, հոգատար մարդ է ինքը»:

«Հարց չունեմ տալու, պռոստը էնպես եկել կանգել եմ»:

Անի թաղամասի փոսերը նաեվ վարչապետի ավտոշարասյունն ընկավ: Չսպասելով բնակիչների հարցերին՝ Փաշինյանն արդեն ճշտել էր մարզպետից, թե երբ է սկսվելու թաղամասի փողոցներ նորոգումը:

«Շնորհավոր, ժողովուրդ ջան: Դե գիտեմ, փողոցների հարցն էլ էս ընթացքում պարզաբանեցինք, ծրագիր կա, որ Անի և Ավստրիական թաղամասերի փողոցները Կառավարությունը կառուցելու է ... Նախագծում ե՞ն, պարոն Խուդաթյան», - վարչապետը դիմեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանին:

«Նախագծման գործընթացն է, պարոն վարչապետ, հիմա գեոդեզիստներն են աշխատում ... Մինչև սեպտեմբեր է տրված՝ նախագծումը, ուզում ենք փուլերի բաժանենք, որովհետև թաղամասը շատ է, էլի», - արձագանքեց նախարարը:

«Մի տարվա մեջ [շինարարությունը կսկսվի], մյուս տարի էս ժամանակ, շատ լավ», - ասաց Փաշինյանը:

Վարչապետն այսօր վաղ առավոտից մի քանի մարզերի դպրոց, մանկապարտեզ, ջերմոց ու երիտասարդական կենտրոն մտավ, մինչև հասավ Գյումրի: Տարբեր համայնքներում տարբեր առաջարկներ ստացավ, նույնիսկ՝ փիփերթով ճաշի հրավեր:

Վարչապետը նախընտրական այս շրջանում ակտիվացրել է այցերը մարզեր, հիմնականում իր իշխանության օրոք կառուցված կամ վերանորոգված դպրոցներ ու մանկապարտեզներ է մտնում, երբեմն նաև բնակիչների հետ է շփվում:


