Փեզեշքիան․ «Գերադասելին դիվանագիտական լուծումն է»

«Իսլամաբադում Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև վերջնական համաձայնագրի կնքմանը խանգարեցին Միացյալ Նահանգների բարի կամքի բացակայությունն ու [ամերիկյան կողմի] առավելապաշտական դիրքերից հանդես գալը»,- այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը՝ իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Էմանյուել Մակրոնի հետ զրույցի ընթացքում։

«Սպառնալիքները, ճնշումն ու ռազմական գործողությունները էլ ավելի կբարդացնեն այն խնդիրները, որոնք ստեղծվել են տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների գործողությունների հետևանքով»,- IRNA լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ընդգծել է Իրանի նախագահը։

Փեզեշքիանի փոխանցմամբ՝ չնայած առկա լարվածությանը Թեհրանում համոզված են, որ առկա խնդիրների լուծման գերադասելի ուղին դիվանագիտականն է։

