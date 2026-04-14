Փեզեշքիան․ «Գերադասելին դիվանագիտական լուծումն է»

«Իսլամաբադում Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև վերջնական համաձայնագրի կնքմանը խանգարեցին Միացյալ Նահանգների բարի կամքի բացակայությունն ու [ամերիկյան կողմի] առավելապաշտական դիրքերից հանդես գալը»,- այսօր հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը՝ իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Էմանյուել Մակրոնի հետ զրույցի ընթացքում։
«Սպառնալիքները, ճնշումն ու ռազմական գործողությունները էլ ավելի կբարդացնեն այն խնդիրները, որոնք ստեղծվել են տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների գործողությունների հետևանքով»,- IRNA լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ընդգծել է Իրանի նախագահը։
Փեզեշքիանի փոխանցմամբ՝ չնայած առկա լարվածությանը Թեհրանում համոզված են, որ առկա խնդիրների լուծման գերադասելի ուղին դիվանագիտականն է։