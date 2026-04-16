Պետք է վիրահատական ճանապարհով լուծել արդարադատության հարցը. Փաշինյան

Մեզ պետք է «վիրահատական ճանապարհով լուծել» արդարադատության հարցը, խորհրդարանի ամբիոնից այսօր հայտարարեց ութ տարի Հայաստանը ղեկավարող Նիկոլ Փաշինյանը: Նա պնդեց, թե այն ինչ տեղի է ունենում արդարադատության համակարգում, խայտառակություն է։
ՀՀ-ում պետք է լինի այնպիսի համակարգ, որը, ըստ վարչապետի, պետք է բխի ժողովրդից, իսկ սրա համար, ասաց, անհրաժեշտ է նոր Սահմանադրություն։
Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության, նոր Սահմանադրության անհրաժեշտությունը կապեց երկրում արդարություն ու արդարադատություն հաստատելու հետ՝ դարձյալ ընդգծելով, թե ՀՀ-ում հաստատված իրավակարգի նկատմամբ ալերգիա կա։
Բաքուն հրաժարվում է ստորագրել հայ - ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը, քանի դեռ Մայր օրենքի նախաբանից չի հեռացվել հղումն Անկախության հռչակագրին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա: Սա, Բաքվի գնահատմամբ, Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ է:
Անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է Անկախության հռչակագիրը կոնֆլիկտածին որակել, կարծիք հայտնել, որ նոր Սահմանադրության նախագծում հռչակագիրը չպետք է հիշատակվի, բայց տեքստը մշակող Արդարադատության նախարարությունը, այնուհանդերձ, պահում է գլխավոր ինտրիգը՝ հանելո՞ւ, թե՞ պահելու են հղումը:
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը վճռել էր, որ Անկախության հռչակագիրը իրավական նշանակություն չունի և այլ երկրների նկատմամբ տարածքային պահանջներ չի պարունակում: