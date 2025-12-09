Պետական կառույցից հաստատում են՝ Միքայել սրբազանն ունի վիրահատության կարիք

Երկու տարվա ազատազրկման դատապարտված Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը վիրահատության կարիք ունի, նրան հետազոտելուց հետո եզրակացրել են Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն»-ի բժիշկները: Սա պարզ դարձավ երեկ, երբ Միքայել սրբազանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հրապարակեց կենտրոնին ուղղված իրենց դիմումների պատասխանը:
«Խորհուրդ է տրվել պլանային վիրահատություն, բացատրվել վիրահատական միջամտության կազմակերպման կարգը, առաջարկվել է վիրահատությունը կազմակերպել պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, որից Աջապահյանը հրաժարվել է», - ասված է հրապարակված պատասխանում:
Որ իշխանության զավթման կոչի մեղադրանքով դատապարտված սրբազանին վիրահատություն է անհրաժեշտ, երեկ բարձրաձայնել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը: Դրան հաջորդել էր Արդարադատության նախարարի պնդումը, թե համապատասխան դիմում չեն ստացել, ստանան որևէ խոչընդոտ չի լինի, որ Միքայել սրբազանին տրամադրվի անհրաժեշտ բուժօգնությունը:
«Այն դիմումը, որ պետք է ներկայացվի, չի ներկայացվել: Ես հանձնարարել եմ, որպեսզի, եթե իր փաստաբանները տեղյակ չեն, թե ինչպես պետք է ներկայացվի համապատասխան դիմումը, մեր իրավաբանը այսօր տեղում կմոտենա իրեն, դիմումը կվերցնի և կներկայացնի ՊՈԱԿ-ին», - երեկ հայտարարել էր նախարար Սրբուհի Գալյանը:
Միքայել սրբազանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանի հրապարակած փաստաթղթից, սակայն, պարզ է դառնում՝ պաշտպաններն առնվազն երեք դիմում ներկայացրել են «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն», ընդ որում՝ առաջին դիմումն ուղարկել են հոկտեմբերի 29-ին, հետո նոյեմբերի 6-ին և 10-ին: Արդեն նոյեմբերի 28-ին ստացել են պատասխան, որով սրբազանին առաջարկում են վիրահատվել պետության միջոցներով:
Փաստաբան Արա Զոհրաբյանի խոսքով. - «Այդ ՊՈԱԿ-ի տնօրենը պատասխանել է մեզ, ընդ որում, միայն գրելով, որ Միքայել սրբազանը հրաժարվել է անվճար բժշկական օգնությունից: Մինչդեռ, մենք և՛ մեր դիմումներով, և՛ ամենասկզբնական դիմումով խնդրել էինք, որ Միքայել սրբազանի հաշվին վիրահատությունը կազմակերպվի հենց «Իզմիրլյան» ԲԿ-ում: Իմ տեղեկություններով՝ Միքայլե սրբազանին այդ ՊՈԱԿ-ից եկել են, տեսել են, նրան առաջարկել են որևէ այլ հիվանդանոցում վիրահատությունը կազմակերպվի, միայն «Իզմիրլյան» ԲԿ-ում չեն ցանկացել, մինչդեռ, Միքայել սրբազանն այնտեղ ունի բժիշկ, ախտորոշումն անցել է հենց այդ կենտրոնում և իր բուժման գործընթացը կազմակերպվել է հենց այդ կենտրոնում»:
Արա Զոհրաբյանի խոսքով՝ երկրորդ ամիսն է սրբազանի այս խնդրանքն անտեսված է: Զոհրաբյանի համար հասկանալի չէ, թե նախարարն ինչ նկատի ունի, երբ ասում է՝ ըստ սահմանված ընթացակարգի դիմում չի ներկայացվել:
«Մեզ, օրինակ, չեն ասել, որ մերժում ենք Ձեզ, որովհետև այս պայմանը չի ապահովվել կամ այլ պայման պետք է լիներ, այլ փաստաթուղթ: Ըստ էության, մեր հիմնական խնդրանքից իրենք խուսափել են պատասխանել կամ բավարարել՝ ուղղակի նշելով, որ անվճար բժշկական օգնություն են առաջարկել, ինչից Միքայել սրբազանը հրաժարվել է», - ասում է Արա Զոհրաբյանը:
Իշխանության սուր քննադատ բարձրաստիճան հոգևորականի պաշտպանական թիմը բանտարկվածների առողջությամբ զբաղվող պետական կառույցի կեցվածքը մտահոգիչ է որակում: Արա Զոհրաբյանն այսօր պնդեց՝ Միքայել սրբազանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք են դրսևորում, այլապես հարցին լուծում տալու իրենց ջանքերը արդեն երկրորդ ամիսն է ապարդյուն չէին մնա:
«Վերջին նամակագրությունը եթե նայենք, իրենք մեկ ամիս հետո են դրան պատասխանում և հստակ պատասխան էլ չեն տալիս: Ասում են՝ անվճար բժշկական օգնությունից հրաժարվել է, բայց մենք անվճար օգնության համար չենք էլ դիմել, ինչ կապ ունի դա: Սա էլ է խոսում հստակ խտրական վերաբերմունք Միքայել սրբազանի նկատմամբ», - շեշտում է փաստաբանը:
Արդարադատության նախարարությունից «Ազատությանը» փոխանցեցին՝ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին այցելել են քրեակատարողական հիմնարկի աշխատողներ և ներկայացրել, թե անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալու համար ինչ ընթացակարգ է գործում և ինչպես պետք է դիմել: Դրանից հետո «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» արդյոք նոր դիմում ներկայացվե՞լ է, այս ՊՈԱԿ-ից ճշտել չհաջողվեց: Սրբազանի պաշտպաններն այժ քննարկում են իրենց հետագա քայլերը:
Իրավապաշտպանի խոսքով՝ բանտերում կալանավորներն առհասարակ պատշաճ բուժօգնություն չեն ստանում
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պաշտպանների, Արդարադատության նախարարի և մյուս պաշտոնյաների հայտարարությունները համադրելով՝ կարծում է՝ սրբազանին բուժօգնության տրամադրումը պետական մարմինները միտումնավոր են ձգձգում, Ալեքսանյանի խոսքով. - «Նույնիսկ իր փաստաբանը չէր ասել առողջական վիճակի մասին, նա ասաց, որ պետք է բժիշկը ասի, բայց Արդարադատության նախարարը առանց բժշկի որևէ գնահատականի ասում էր, որ նա ծայրահեղ վիճակում չէ: Եվ, ի վերջո, նա ստում էր՝ ասելով, որ դիմում չեն ստացել, ցանկություն չունեն բուժօգնություն ցույց տալու կամ իրենց քմահաճույքով է, նախարարի կամ իրեն թելադրողի քմահաճույքով է այս ամեն ինչը լինելու, եթե ընթացք տան բուժման»:
2025 թվականին քրեակատարողական հիմնարկներում մահվան 23 դեպք է գրանցվել, իրավապաշտպանի գնահատմամբ՝ բանտերում կալանավորներն առհասարակ պատշաճ բուժօգնություն չեն ստանում:
«Պատկերացրեք, որ այսպիսի վիճակ է ցանկացած կալանավորի հետ: Այս աղմկահարույց գործով, հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող գործով, եթե իրենք բացահայտ ստում են և բացահայտորեն ձգձգում են տարբեր պատճառաբանություններով, պատկերացրեք՝ մյուս կալանավորների հետ ինչ է կատարվում», - ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Անդրեասյանը:
Արդարադատության նախարարը երեկ չէր հերքել՝ բանտերում մահվան դեպքերով մտահոգված են, բայց հարկ էր համարել ընդգծել՝ դրանք առավել շատ էին 2014-ից 2016 թվականներին: