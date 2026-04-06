Պեսկով․ «Մերձավոր Արևելքը կրակի մեջ է»

«Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը շարունակում է աճել», - հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը՝ նշելով, որ «ողջ տարածաշրջանը գործնականում կրակի մեջ է»։

«Այս ամենը Իրանի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքներն են։ Հակամարտության աշխարհագրությունը ընդլայնվել է և այժմ մենք արձանագրում ենք այն հետևանքները, որոնք առկա են՝ ներառյալ համաշխարհային տնտեսության համար», - նշել է Պեսկովը։

Դրա հետ մեկտեղ Կրեմլի խոսնակը գերադասել է չմեկնաբանել ԱՄՆ նախագահի կողմից Իրանին ուղղված վերջին սպառնալիքները։


