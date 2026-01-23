Պենզայի նավթամբարում ԱԹՍ-ի հարձակումից հետո հրդեհ է բռնկվել

Գիշերը Ռուսաստանի արևմտյան Պենզա քաղաքի նավթամբարում անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է նահանգապետ Օլեգ Մելնիչենկոն։
Պաշտոնյաները չեն մանրամասնել անօդաչու թռչող սարքերի ծագման մասին, սակայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իրենց հակաօդային պաշտպանությունը գիշերը որսացել է առնվազն 12 ուկրաինական անօդաչու թռչող սարք, այդ թվում՝ մեկը Պենզայի մարզի երկնքում, հայտնում է Reuters-ը: Ուկրաինայի ռազմական պաշտոնյաները դեռևս չեն մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը:
«Մոտավորապես ժամը 4:00-ին Պենզայի նավթամբարում անօդաչու թռչող սարքի հարձակումը հրդեհ է առաջացրել։ Նախնական տվյալներով՝ զոհեր և վիրավորներ չկան», - հայտնել է նահանգապետ Օլեգ Մելնիչենկոն։
Ուկրաինական Telegram մոնիթորինգի Supernova+ և Exilenova+ ալիքները հաղորդում են, որ խոսքը «Ռոսնեֆտ»-ին պատկանող «Պենզանեֆտեպրոդուկտ» նավթամբարի մասին է։
Վորոնեժի մարզում անօդաչու թռչող սարքի բեկորներն ընկել են մասնավոր տան տանիքի վրա՝ հրդեհ առաջացնելով, հայտնում է նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսևը։ Նա հավելել է, որ հրդեհն արդեն մարվել է։ Երեք հոգանոց ընտանիքը ժամանակավորապես բնակվում է հարազատների մոտ։