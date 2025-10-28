Պեկին. ԱՄՆ-Ճապոնիա հարաբերությունների ամրապնդումը պետք է նպաստի տարածաշրջանային կայունությանը

Պեկինը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-Ճապոնիա հարաբերությունների ամրապնդումն ու անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացումը պետք է նպաստի տարածաշրջանային խաղաղությանը և կայունությանը։
Արձագանքելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ճապոնիայի նորանշանակ վարչապետ Սանաե Տակաիչիի հանդիպմանը ստորագրված փաստաթղթերին՝ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը կոչ է արել Տոկիոյին հարգել իր հարևանների՝ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։
Դոնալդ Թրամփը Տոկիոյում ի թիվս այլ փաստաթղթերի նաև ԱՄՆ-Ճապոնիա հարաբերությունների «նոր դարաշրջանի» մասին համաձայնագիր է ստորագրել, որով երկու երկրները խոստացել են խորացնել հարաբերությունները ռազմական, ինչպես նաև հազվագյուտ մետաղների արդյունահանման ոլորտներում։