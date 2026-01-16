ՊԵԿ երեք պաշտոնյա և ևս մեկ անձ կալանավորվել են

Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում նախօրեին հինգ անձ է ձերբակալվել, նրանցից չորսի, այդ թվում՝ Պետական եկամուտների կոմիտեի երեք պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բոլորն էլ բավարարվել են: Այս մասին «Ազատությանը» փոխանցեցին Հակակոռուպցիոնից:
Կոմիտեն հայտնել է միայն, որ հիշյալ անձինք մեղադրվում են խմբով իշխանական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, այլ մանրամասներ չի հաղորդում՝ ելնելով նախաքննության շահերից: