Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պատժամիջոցները կարող են չեղարկվել, եթե Իրանը փոխի վարքագիծը. ֆոն դեր Լայեն

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, արխիվ
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, արխիվ

Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները կարող են չեղարկվել, եթե այդ երկիրը փոխի իր վարքագիծը, հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը:

Լրագրողների հարցին, թե ո՞րն է ԵՄ մոտեցումը պատժամիջոցների վերացման հարցում, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատասխանել է. «Պատժամիջոցների սկզբունքն այն է, որ մեզ անհրաժեշտ են իրական փոփոխություններ տեղում, նախքան կմտածենք դրանք վերացնելու մասին»։

«Եթե վարքագիծը փոխվում է հավաստի կերպով և դա հնարավոր է ստուգել, ապա կարող ենք վերացնել պատժամիջոցները», - հավելել է եվրոպացի պաշտոնյան։

Իրանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցները սահմանվել են մարդու իրավունքների խախտումների, միջուկային զենքի տարածման և Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանին ռազմական աջակցության համար:

Պատժամիջոցները սկսվել են 2011-ից և բազմիցս ընդլայնվել են, վերջին անգամ՝ 2026-ին, ու ներառում են Հորմուզի նեղուցում Իրանի ռազմածովային գործունեության սահմանափակումներ:

XS
SM
MD
LG