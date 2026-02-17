«Եթե եվրոպական պետությունները շարունակեն առգրավել ռուսաստանյան բեռնատար նավերը՝ Մոսկվան դրանց պաշտպանության համար կարող է դիմել ռազմական նավատորմի օգնությանը»։ Այս մասին «Արգումենտի ի ֆակտի» պարբերականի հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը։
«Եթե մենք չդիմենք կոշտ հակազդեցությանը, ապա շատ շուտով բրիտանացիները, ֆրանսիացիները և նույնիսկ բալթյան պետությունները կարող են այն աստիճանի մեծամտանալ, որ կսկսեն փակել Ռուսաստանի ելքը դեպի ծով՝ առնվազն Ատլանտյան օվկիանոսի ավազանում», - հայտարարել է Պատրուշևը։