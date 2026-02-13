Պատրիարք Կիրիլ․ «Հարկավոր է կանխել Ռուսաստանի տարածքում էթնիկ անկլավների ձևավորումը»

«Հարկավոր է կանխել Ռուսաստանի տարածքում էթնիկ անկլավների ձևավորումը»,-այսօր Մոսկվայի մարզի հոգևորականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը։
«Ցավոք սրտի միգրացիայի և քաղաքակրթական ինքնության պահպանման հարցը խիստ հրատապ է հատկապես Մոսկվայի մարզում։ Մենք պարտավոր ենք հակազդել էթնիկ և կրոնական անկլավների ձևավորմանը։ Դրանք շատ հաճախ վերածվում են արմատական գաղափարների, երբեմն անգամ տեղացիների դեմ ահաբեկչությունը սնող տարածքների»,- հայտարարել է Ռուս ուղղափառ եկեղեցու հովվապետը։