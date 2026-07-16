Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պաշտոնանկ արված նախարար Ֆեդորովը մեղադրել է Սիրսկուն «Ուկրաինան պառակտելու մեջ»

Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, արխիվ
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, արխիվ

Ուկրաինայի պաշտոնանկ արված պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը մեղադրել է գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկուն պատերազմից տուժած երկիրը պառակտելու համար։

Այսօր հրավիրած ասուլիսում նա մանրամասներ է ներկայացրել նրանց միջև առկա տարաձայնություններից, որոնք հանգեցրել են իր պաշտոնանկությանն ու բողոքի ցւոյցերի պատճառ դարձել ։

«Փոխանակ մտածելու, թե ինչպես կարելի է ասիմետրիկորեն հաղթել Ռուսաստանին, ինչը գլխավոր հրամանատարի խնդիրն է, նա գտավ ձևը բաժանելու երկիրը, որտեղ մենք բոլորս ապրում ենք այսօր», - ասել է Ֆեդորովը, տեղեկացնելով, թե մերժել է նախագահ Զելենսկու՝ նրա խորհրդականը դառնալու առաջարկը:

Ի պաշտպանություն նրա՝ երեկվանից Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում՝ Կիևում, Լվովում և Օդեսայում բողոքի ցույցեր են սկսվել. «Ամոթ»․ «Ձեռքներդ հեռու հաղթանակից» կարգախոսներով։

Բողոքի ցույցեր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովի հրաժարականի դեմ, Կիև, հուլիսի 16, 2026թ.
Բողոքի ցույցեր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովի հրաժարականի դեմ, Կիև, հուլիսի 16, 2026թ.

Նախագահ Զելենսկին առայժմ հրապարակավ չի պարզաբանել կառավարության կազմի վերջին փոփոխությունը։

35-ամյա Ֆեդորովը Պաշտպանության նախարար էր նշանակվել է ընդամենը 6 ամիս առաջ՝ հունվարին, բայց այդ ընթացքում հասցրել է ակտիվացնել նախարարության աշխատանքը, մի շարք կոռուպցիոն սխեմաներ բացահայտել, ինչպես նաև բարելավել առաջնագծից ստացած տվյալները վերլուծելու և ըստ այդմ ռազմավարությունը փոխելու՝ Ուկրաինական զինուժի կարողությունները։
Խորհրդարանն այսօր ավելի ուշ պետք է քննարկի պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Իգոր Կլիմենկոյի նշանակման հարցը, ով ներկայումս ղեկավարում է ներքին գործերի նախարարությունը:

XS
SM
MD
LG