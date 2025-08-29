Փաշինյանը վաղը մեկնում է Չինաստան, ապա Ճապոնիա

Վարչապետը տիկնոջ հետ օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 3-ը աշխատանքային այցով կմեկնի Չինաստան, հայտնում են կառավարությունից:
Նիկոլ Փաշինյանը կմասնակցի ՇՀԿ գագանթաժողովի ՇՀԿ+ ձևաչափի հանդիպմանը և դրա շրջանակում կայանալիք միջոցառումներին: Նախատեսվում են մի շարք բարձր մակարդակի հանդիպումներ, այդ թվում՝ Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի և փոխնախագահ Հան Ճենի հետ։
Այցի շրջանակում վարչապետը երկկողմ հանդիպումներ կունենա օտարերկրյա պետությունների գործընկերների հետ։
Փաշինյանը երեկ հայտնել էր, որ նախատեսում է զրուցել նաև ՌԴ նախագահի հետ:
Գագաթնաժողովին մասնակցելու է նաև Ադրբեջանի նախագահը:
Չինաստանից հետո Փաշինյանը սեպտեմբերի 4-ից երկօրյա աշխատանքային այցով կգտնվի Ճապոնիայում, որտեղ հանդիպելու է Ճապոնիայի վարչապետ Շիգերու Իշիբային:
Սեպտեմբերի 5-ին ՀՀ վարչապետն Օսակայում կմասնակցի «Էքսպո 2025»-ի շրջանակում անցկացվելիք Հայաստանի ազգային օրվան նվիրված միջոցառմանը: