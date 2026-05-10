Փաշինյանը շնորհավորել է Մադյարին՝ պաշտոնը ստանձնելու առթիվ

Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակից շուրջ մեկ ամիս անց Պետեր Մադյարը ստանձնեց Հունգարիայի վարչապետի պաշտոնը։
«Ես չեմ իշխի Հունգարիայում։ Ես կծառայեմ իմ երկրին», - խորհրդարանում երդվելուց հետո ասել է Մադյարը։
Պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ Մադյարին շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
«Հաջողության լավագույն մաղթանքներս Հունգարիայում բարեկեցության և զարգացման հասնելու կարևոր առաքելության համար», - X-ում գրել է Փաշինյանը՝ հավելելով, որ Երևանը պատրաստ է «ընդլայնել Հունգարիայի հետ բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերությունները»։
Հայաստանը և Հունգարիան 2012-ին խզված հարաբերությունները 2022-ին են վերականգնել։
Ապրիլի 12-ի ընտրություններից հետո 16 տարի պաշտոնավարած ռուսամետ Վիկտոր Օրբանը դիրքերը զիջեց երբեմնի կուսակից Պետեր Մադյարին։