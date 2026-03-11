Փաշինյանը նոր առաջարկ է անում Ադրբեջանին

Հայաստանը պատրաստ է հենց այսօր գործող ենթակառուցվածքներով Կոռնիձոր-Գորիս-Եղեգնաձոր-Երասխ երթուղով ապահովել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև ավտոմոբիլյանի կապը,- այս մասին այսօր Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«Մեր այս առաջարկը նպատակ չունի որևէ կերպ ձգձգել, խափանել, մոռացության մատնել Վաշինգտոնի պայմանավորվածությունները: Եվ ես սա ասում եմ պաշտոնապես»,- ընդգծեց Փաշինյանը, շարունակելով.
«Մենք այս առաջարկն անում ենք, որովհետև ինքներս ենք մի փոքր այլընտրանքային տարբերակներով օգտվում Ադրբեջանի երկաթուղուց: Ինչպես Ադրբեջանն է սպասում Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան կապի հաստատմանը, այնպես էլ մենք ենք սպասում Նախիջևանի տարածքով Հայաստանի հարավի և հյուսիսի միջև երկաթուղային կապի հաստատմանը: Երկաթուղային այս երթուղին Հայաստանի համար այլընտրանք չունի: Ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի և Ադրբեջանի սպասումներն այս առումով չեն հակասում իրար»,- հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։