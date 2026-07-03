Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Իրան

Կառավարությունից հայտնում են՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Իրան է մեկնել՝ մասնակցելու Իսլամական Հանրապետության հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը։
Գործադիրի երեկվա նիստից հետո՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հարցին, թե արդյո՞ք Իրանում երկկողմ հանդիպումներ նախատեսված են, թե ոչ, վարչապետն արձագանքեց.- «Բնականաբար, շփումներ Իրանի ղեկավարության հետ նախատեսված են»:
Խամենեին Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ սպանվեց։ Պաշտոնում նրան իր որդին՝ Մոջթաբա Խամենեին է փոխարինել։
Արարողությանը մասնակցելու համար Իրանում կլինեն նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Միխեիլ Կավելաշվիլին և Իլհամ Ալիևը։