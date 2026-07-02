Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վարչապետը վաղը կմեկնի Իրան, երկրի ղեկավարության հետ «շփումներ նախատեսված են»

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը կմեկնի Իրան՝ մասնակցելու Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորությանը:

Այսօր կառավարության նիստից հետո՝ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հարցին, թե արդյո՞ք Իրանում երկկողմ հանդիպումներ նախատեսված են, թե ոչ, վարչապետն արձագանքեց.- «Բնականաբար, շփումներ Իրանի ղեկավարության հետ նախատեսված են»:

Փետրվարի վերջին Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարվածներից սպանված Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունները մեկնարկելու են հուլիսի 4-ին՝ շարունակվելով մինչև հուլիսի 9-ը։ Իրանական կողմի տեղեկություններով՝ դրան մասնակցելու են մի շարք հարևան պետությունների ղեկավարներ։

Հուղարկավորության շարքային մասնակիցների թիվն, ըստ պաշտոնական IRNA գործակալության, կարող է հասնել 35 միլիոնի։

XS
SM
MD
LG