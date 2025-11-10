Մատչելիության հղումներ

Փաշինյանն ու ԶՈւ ղեկավար կազմն անդրադարձել են անվտանգության նոր միջավայրին, արդյունավետ կառավարմանը

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտպանության նախարարությունում հանդիպել է Զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ, հայտնում են վարչապետի աշխատակազմից:

Փաշինյանը կարևորել է բանակի արդիականացումն ու այդ ուղղությամբ հետևողական քայլերի իրականացումը։

Նշվում է, որ անդրադարձել են ՀՀ ԶՈւ զարգացման ռազմավարական տեսլականին, անվտանգության նոր միջավայրի գնահատմանը, արդյունավետ կառավարմանը, մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը և այլ հարցերի։

Երկրի ղեկավարը պատասխանել է ԶՈւ ղեկավար կազմին հետաքրքրող հարցերին։ Այլ մանրամասներ ՊՆ-ն հանդիպումից չի ներկայացրել:

