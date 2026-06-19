Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փաշինյանին շնորհավորել է Սլովակիայի վարչապետը

Հայաստանի և Սլովակիայի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Ֆիցոյի հանդիպումը Երևանում, 26-ը մայիսի, 2025թ.
Հայաստանի և Սլովակիայի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Ֆիցոյի հանդիպումը Երևանում, 26-ը մայիսի, 2025թ.

Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն շնորհավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 7-ի ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ:

«Թույլ տվեք անկեղծորեն շնորհավորել Ձեզ խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակի առթիվ, ինչը Ձեր աշխատանքից ՀՀ քաղաքացիների գոհունակության հաստատումն է», - ՀՀ կառավարության լրատվական վարչության փոխանցմամբ՝ ասված է Ֆիցոյի ուղերձում:

«Ձեր քաղաքացիների կողմից Ձեզ ցուցաբերված աջակցությունն ապացույցն է այն բանի, որ Դուք ներկայացնում եք Հայաստանի իրական շահերը, որոնք են քաղաքական և տնտեսական կայունությունը, խաղաղությունը, անվտանգությունը և տարածաշրջանի երկրների և Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացումը։

Համոզված եմ, որ Ձեր վերընտրությունը նաև հնարավորություն կընձեռի Սլովակիա-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար, և կարծում եմ, որ շուտով կկարողանամ ողջունել Ձեզ Բրատիսլավայում Ձեր փոխադարձ պաշտոնական այցի ժամանակ», - հայ գործընկերոջը գրել է Սլովակիայի վարչապետը:


XS
SM
MD
LG