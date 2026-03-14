Փաշինյանի գլխավորած ուրախ ավտոբուսը հասավ Սյունիք

«Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ուրախ ավտոբուսը ուղիղ եթերում է». - իշխանական ավտոբուսի ուղևորները Արամ Ասատրյանի երգացանկով, պարելով, այսօր վաղ առավոտյան շարժվեցին Սյունիք:

Նորից ակտիվ էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, նախարարը Սյունիք պարելով էր մեկնում:

ՔՊ-ականների ավտոբուսը կանգնեց Աղավնաձորում, նախաճաշի ժամն էր:

Հետո վարչապետն ու Ազգային ժողովի նախագահը ուղիղ եթերում հայտնվեցին լավաշներով: Ավտոբուսում ախորժակով վայելում էին Աղավնաձորի շուկայից գնած երկու լավաշը: Քարոզարշավի նախորդ օրերին Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալեն Սիմոնյանը ուղիղ եթերում էին կարկանդակով, խաշած եգիպտացորենով ու սուջուխով:

Շինուհայրում այնքան անհոգ ու զվարթ չէին, որքան Փաշինյանի գլխավորած ավտոբուսում: Սահմանամերձ գյուղում ոռոգման ջուր չկա, տարեց բնակիչը աղաչեց, որ Կառավարության ղեկավարն այս հարցը լուծի. - «Մենակ մի խնդրանք՝ գյուղը ոռոգման ջուր չունի: Ուղղակի ոչ թե խնդրում ենք, աղաչում էլ ենք; Իմ անունից չեմ ասում, ամբողջ գյուղի անունից եմ ասում»:

«Շատ լավ: Ոչ խնդրելու կարիք կա, ոչ էլ աղաչելու, սարքելու ենք հերով, ամեն ինչն էլ անելու ենք», - արձագանքեց վարչապետը:

Էլի նյութական խնդրանքներ կային՝ խաղահրապարակի հարցը, քանդված տանիքների, որ մարզպետարանը բնակիչների դիմումներին այդպես էլ ընթացք չի տվել: Փաշինյանը նորից հիշեցրեց՝ կաշկանդված է օրենքով, նախընտրական փուլում իրավունք չունի նյութական խոստումներ տալ:

Նյութական խնդրանքների ու բողոքների հարցը տեղում փակող վարչապետը պատրաստակամ ու մանրամասն հարցուփորձ էր անում խաղաղությունից, թե զգո՞ւմ են խաղաղությունը, և ինչպե՞ս:

Շենքեր էր մտնում ու թակում բնակիչների դռները, հետո հարցուփորձ անում առողջապահական ապահովագրությունից, նպաստից ու բարձրացվող թոշակներից: Տարեվերջին 12 միլիոն դրամ պարգևավճար ստացած Փաշինյանը մանրամասն հարցաքննում էր թոշակառուներին, թե լսե՞լ են, որ թոշակը 10 հազար դրամով ապրիլի 1-ից ավելանալու է:

Վարչապետն ուրախությամբ լսում էր սիսիանցի տարեց կնոջը, որ Կառավարության բարեփոխումներից տեղյակ է, թոշակը քարտով է ծախսում ու հետվճար էլ է ստանում:

«Քաղաքացիական պայմանագրի» ղեկավարին հատկապես զարմացրեց, որ տարեց կինը գիրք է կարդում, այն էլ՝ Իլոն Մասկի գիրքը: Ոգևորված՝ թիմակիցներին ներս կանչեց. - «Հլը տատին ինչ ա կարդում, հլը նայեք էլի մենակ: Հլը էկեք ստեղ, ժողովուրդ, հլը էկեք, հլը էկեք, բոլորդ էկեք հլը, հլը էկեք, Սեդա տատիկը հլը նայեք ինչ ա կարդում»:

ՔՊ-ականների նախընտրական ուրախ երթը Սյունիքում շարունակվում է:



