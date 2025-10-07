Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել

Տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Կառավարության փոխանցմամբ՝ Փաշինյանը շնորհավորել է Պուտինին՝ ծննդյան օրվա առիթով:
«Կարևորելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հետագա զարգացումը`վարչապետ Փաշինյանը բարձր է գնահատել այդ զարգացման գործում ՌԴ նախագահի անձնական ներդրումը», - ասված է հաղորդագրությունում:
Այսօր ավելի վաղ էլ հաղորդվեց, որ Ալիև-Պուտին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել: Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի փոխանցմամբ՝ զրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակն ու դրանց զարգացման հեռանկարները։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով էլ՝ Պուտինն ու Ալիևը,- «այլ հարցեր ևս քննարկել են և դա շատ կարևոր է»։