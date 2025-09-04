Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փարիզում մեկնարկել է Ուկրաինային նվիրված հերթական համաժողովը

Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մեկնարկել է «կամեցողների կոալիցիայի» հերթական հավաքը, որի քննարկման հիմնական թեման Ուկրաինային տրամադրվելիք անվտանգության երաշխիքներն են։

Գագաթնաժողովին, անձամբ կամ հեռավար, մասնակցում են արևմտայն մոտ երեք տասնյակ պետությունների ղեկավարներ` այդ թվում Ավստրալիայի և Կանադայի վարչապետերը։

Միացյալ Նահանգները հավաքի ընթացքում ներկայացնում է նախագահ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը։ Մի շարք աղբյուրներ նշում են, որ բազմակողմ ձևաչափի ավարտից հետո Ուիթքոֆը դեմ առ դեմ բանակցություններ կունենա Փարիզ ժամանած Վլադիմիր Զելենսկու հետ։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG