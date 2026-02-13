Պապուաշվիլի․ «Աբխազական երկաթուղու բացման հարցը չի քննարկվում»

«Վրաստանի կառավարությունը Աբխազաիայի տարածքով անցնող երկաթուղու վերականգնման հարցով Ռուսաստանի հետ չի բանակցում»,- այսօր Թբիլիսիում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։
«Վրաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վերականգնման համար գոյություն ունի մեկ պարզ պայման՝ մեր երկրի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը»,- հայտարարել է վրացական խորհրդարանի խոսնակը։
Նախօրեին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն էր հայտարարել, թե Մոսկվան քննարկում է Աբխազիայով երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման հնարավորութունը։