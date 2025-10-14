Մատչելիության հղումներ

Պապիկյանը հանդիպել է ԱՄՆ պաշտպանական անվտանգության համագործակցության գործակալության տնօրենի հետ

Լուսանկարը՝ ՀՀ ՊՆ լրատվականի
Լուսանկարը՝ ՀՀ ՊՆ լրատվականի

Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր հանդիպել է ԱՄՆ պաշտպանական անվտանգության համագործակցության գործակալության տնօրեն Մայքլ Միլլերի հետ:

Հայաստանի ռազմական գերատեսչության լրատվականի փոխանցմամբ՝ քննարկվել են պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-ԱՄՆ գործընկերության շրջանակում ՀՀ պաշտպանական բարեփոխումների աջակցության նպատակով իրականացվող ծրագրերին վերաբերող հարցեր:

Պապիկյանն աշխատանքային այցով ԱՄՆ է ժամանել կիրակի օրը, երեկ Վաշինգտոնում մասնակցել է AUSA միջազգային ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը, շրջել ցուցահանդեսի տաղավարներում:



